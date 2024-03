Salesforce Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Salesforce-Aktie liegt aktuell mit einem Kurs von 294,33 USD um +2,53 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Einschätzung jedoch bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +24,22 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Salesforce-Aktie abgegeben, davon waren 4 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Aktie. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, jedoch ergab sich aus den durchgeführten Ratings ein durchschnittliches Kursziel von 250,67 USD, was auf ein Abwärtspotential von -14,83 Prozent hinweist. Dadurch ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie und somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Salesforce durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Salesforce diskutiert. Statistische Auswertungen ergaben einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.