Salesforce Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Aktienkurs von Salesforce hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 90,96 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt nur um 4,13 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Salesforce im Branchenvergleich um 86,83 Prozent outperformed hat. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 86,49 Prozent über dem Durchschnittswert überzeugen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt hat.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit positiven Themen an sieben Tagen und negativer Kommunikation an vier Tagen. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion daher mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht" Bewertung in diesem Kriterium führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine insgesamt positive Einschätzung.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 212,33 USD für Salesforce, während die aktuelle Aktie bei 266,34 USD notiert. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", ebenso wie der Abstand von +25,44 Prozent zum GD200 und +17,28 Prozent zum GD50 für die vergangenen 50 Tage.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung hat Salesforce in den letzten 12 Monaten 20-mal das Rating "Gut", 7-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" erhalten. Langfristig wird der Titel damit von institutioneller Seite aus positiv bewertet. Allerdings erwarten Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 266,34 USD eine Entwicklung von -17,07 Prozent und ein mittleres Kursziel von 220,88 USD, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Bewertung durch institutionelle Analysten daher als "Neutral" eingestuft.