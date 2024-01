Salesforce Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Aktie von Salesforce wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 20 positiven, 7 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Somit ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Salesforce. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 220,88 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 279,03 USD eine erwartete Kursentwicklung von -20,84 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen wird die Aktie von Analysten insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Salesforce von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Schlecht" eingeschätzt. Die Auswertung ergab auch 3 schlechte Signale, was zu einer entsprechenden Empfehlung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung bezüglich einer Aktie verstärken oder verändern. Bei Salesforce wurde eine mittlere Diskussionintensität gemessen, daher wird die langfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Salesforce-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 220,51 USD. Der aktuelle Schlusskurs von 279,03 USD weicht somit um +26,54 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Somit wird die Salesforce-Aktie auch für die einfache Charttechnik als "Gut" eingestuft.