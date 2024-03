Salesforce Aktie: Finger weg?

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die technische Analyse zeigt, dass die Salesforce-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 234,2 USD, während der Kurs der Aktie (302,42 USD) um +29,13 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was die positive Bewertung erklärt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 282,07 USD, was einer Abweichung von +7,21 Prozent entspricht, was erneut zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Salesforce in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Die Internet-Kommunikation zeigte starke negative Ausschläge, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Salesforce liegt derzeit bei 0 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Salesforce 60, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 55 aufweisen. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht derzeit überbewertet ist und somit eine weitere "Schlecht"-Bewertung erhält.