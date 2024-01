Salesforce Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Der Aktienkurs von Salesforce hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 90,96 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 83,78 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 7,23 Prozent, wobei Salesforce aktuell um 83,73 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den vergangenen zwölf Monaten wurden 27 Analystenbewertungen für die Salesforce-Aktie abgegeben, wovon 20 als "Gut", 7 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" für das Wertpapier. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 220,88 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um -16,83 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (265,58 USD) fallen könnte. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei an acht Tagen positive Themen dominierten und an fünf Tagen negative Diskussionen überwogen. Allerdings war in den letzten Tagen verstärkt negative Kommunikation über das Unternehmen zu beobachten, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten deuten in den letzten zwei Wochen auf ein Überwiegen von Verkaufssignalen hin, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Salesforce beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -2,28 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Softwarebranche entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Salesforce von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.