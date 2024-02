Salesforce Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Salesforce weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,21 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" in dieser Kategorie. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Salesforce in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Salesforce derzeit einen positiven Trend aufweist. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 229,74 USD, während der Aktienkurs bei 292,8 USD liegt, was einer Abweichung von +27,45 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 274,25 USD, was einer Abweichung von +6,76 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit 11 Tagen, an denen positive Themen dominierten, und drei Tagen, an denen negative Themen überwogen. In den letzten Tagen wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf Salesforce diskutiert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt. Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.