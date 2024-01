Salesforce Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich vermehrt über die Aktie von Salesforce diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. Trotzdem war das Interesse am Unternehmen in den letzten Tagen weder besonders positiv noch negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen jedoch, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, insgesamt sieben (3 Schlecht, 4 Gut). Auf dieser Ebene ergibt sich daher ein "Gut"-Signal. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie von 251,24 USD als "Gut"-Signal angesehen, da er mit +16,82 Prozent Entfernung vom GD200 (215,07 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, zeigt einen Kurs von 234,68 USD, was einem Abstand von +7,06 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, führt bei Salesforce zu einem Wert von 96,89, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 35,5 und wird somit als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (2,25 %) weist Salesforce eine Dividende von 0 % auf, was zu einer niedrigeren Bewertung führt. Die Differenz beträgt 2,25 Prozentpunkte, wodurch die Einstufung "Schlecht" abgeleitet werden kann.