Salesforce Aktie: Chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die technische Analyse von Salesforce-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier momentan in einem Aufwärtstrend befindet. Dies ergibt sich aus dem längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt, der aktuell bei 239,71 USD liegt und somit deutlich über dem letzten Schlusskurs von 306,06 USD liegt. Auf Basis dieser Analyse erhält Salesforce eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 292,48 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt ist, weshalb dieser Punkt als "Schlecht" bewertet wird. Die Diskussionsintensität bleibt jedoch neutral. Insgesamt erhält die Salesforce-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Basis.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 69,97 Prozent erzielt, was jedoch im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" und "Software" unterdurchschnittlich ist. Auf dieser Stufe wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene, obwohl es auch 3 berechenbare Schlecht-Signale gab.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung für die Salesforce-Aktie.