Salesforce: Aktie mit +13,01% Kurspotential

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Salesforce-Aktie wurde von Analysten als unterbewertet eingestuft und weist ein mittelfristiges Kursziel von 218,22 EUR auf. Dies würde den Anlegern eine Renditechance von +13,01% bieten.

• Am 06.07.2023 verzeichnete die Aktie einen Rückgang von -1,72%

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +13,01%

• Die Bewertung der Guru-Rating bleibt mit 4,10 unverändert

Am letzten Handelstag gab es bei Salesforce einen Verlust von -1,72%. Damit ergibt sich für die vergangene Woche insgesamt ein neutraler Trend mit einem Minus von -0,14%.

Es stellt sich jedoch die Frage ob dieser negative Trend wirklich so überraschend ist? In jedem Fall sind viele Bankanalysten optimistisch und sehen in der Aktie noch viel Potenzial.

Durchschnittlich liegt das mittelfristige Kursziel bei 218,22 EUR was einer Steigerung des aktuellen Wertes um +13,01 %...