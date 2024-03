Salem Media Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Salem Media-Aktie beträgt aktuell 12, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 47,37, was darauf hindeutet, dass Salem Media weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Salem Media festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Salem Media daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Salem Media diskutiert wurde. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Salem Media-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,62 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,39 USD liegt, was einer Differenz von -37,1 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine andere Bewertung, nämlich ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung der Salem Media-Aktie.