Salazar Aktie: Das war abzusehen!

Der Aktienkurs von Salazar hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -64,52 Prozent verzeichnet, was mehr als 53 Prozent unter dem Durchschnitt der "Materialien" Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -11,4 Prozent erzielte, liegt Salazar mit einer Rendite von -64,52 Prozent um 53,12 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Salazar festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da auch die Kommunikationsfrequenz unverändert blieb.

Der Relative Strength Index (RSI) der Salazar-Aktie für die letzten 7 Tage liegt aktuell bei 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Der RSI für die letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 50 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Salazar.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Salazar mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche, der bei 3,57 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" durch die Redaktion.