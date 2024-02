Salazar Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Salazar beträgt 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 337,08) für "Metalle und Bergbau" deutlich niedriger ist. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie von Salazar daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Salazar in den vergangenen Monaten durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Salazar ergibt eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI7 (50 Punkte) als auch der RSI25 (37,5) zeigen an, dass Salazar weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividende liegt Salazar mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt für "Metalle und Bergbau" (3,53 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Salazar fundamentale Aspekte hat, die auf eine Unterbewertung hindeuten, während die weichen Faktoren und die Dividendenpolitik eher negativ sind. Die technische Analyse zeigt jedoch neutrale Signale, was auf eine gewisse Ausgewogenheit hinweist.