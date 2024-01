Salazar Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Salazar-Aktie wird derzeit anhand verschiedener technischer und fundamentaler Indikatoren bewertet. In Bezug auf trendfolgende Indikatoren zeigt der 200-Tages-Durchschnitt einen aktuellen Wert von 0,07 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,05 CAD liegt, was einer Abweichung von -28,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt nahe dem aktuellen Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Salazar-Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Im Vergleich zu Aktien aus demselben Sektor hat die Salazar-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -61,54 Prozent erzielt, was 51,17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Salazar liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,67, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Neutral" basierend auf dem RSI.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Salazar bei 6,82 liegt, was im Vergleich zum Branchenmittel von 320,32 als deutlich günstig und unterbewertet eingestuft wird. Daher wird die Salazar-Aktie als "Gut"-Empfehlung bewertet.