Salarius Pharmaceuticals Aktie: Was wird das noch werden?

Die Dividendenrendite von Salarius liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,48 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie. Der Relative Strength Index (RSI) von Salarius auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt aktuell Werte von 39,78 und 47,82, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Es gab keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz in den sozialen Medien über Salarius, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. In der technischen Analyse liegt der Aktienkurs von Salarius um -38,41 Prozent unter der 200-Tage-Linie und um -3,09 Prozent unter dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, was zu einem Gesamtbefund von "Neutral" führt.

