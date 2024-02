Salarius Pharmaceuticals Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

In den letzten zwei Wochen wurde Salarius von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Unsere Redaktion kam zu diesem Schluss, nachdem wir die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet haben, die sich in den vergangenen beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend sind wir der Meinung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine Einstufung als "Gut" erlaubt. Daher erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Wir betrachten nun den Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Salarius-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Wir vergeben somit ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und beträgt 56,39, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Neutral"-Einstufung für Salarius.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt sich, dass Salarius derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,9 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,559 USD liegt, was einer Abweichung von -37,89 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 0,59 USD weist mit einer Abweichung von -5,25 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Salarius aktuell 0, was eine negative Differenz von -2,54 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" bedeutet. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Salarius als "Schlecht".