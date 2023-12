Salarius Pharmaceuticals Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Salarius liegt bei 47,83 und wird daher als „Neutral“ eingestuft. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 61,85 und deutet ebenfalls auf eine „Neutral“-Einschätzung hin.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Salarius derzeit bei 1,2 USD. Der Aktienkurs liegt bei 0,645 USD, was einem Abstand von -46,25 Prozent entspricht, und führt zu einer Einstufung als „Schlecht“. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,71 USD, was einer Differenz von -9,15 Prozent entspricht und ebenfalls ein „Schlecht“-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich eine Bewertung als „Schlecht“ auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung und Diskussionsstärke in Bezug auf Salarius in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher wird die Aktie mit einer „Neutral“-Bewertung versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls als wichtiger Stimmungsindikator zu betrachten. Auch hier ergibt die Analyse eine „Neutral“-Bewertung aufgrund fehlender positiver oder negativer Ausschläge in den sozialen Medien sowie der neutralen Ausrichtung des Meinungsmarktes in den vergangenen Tagen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Analyse der technischen Indikatoren, des Sentiments und des Anlegerverhaltens zu einer Gesamtbewertung von „Neutral“ für die Salarius-Aktie führt.