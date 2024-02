Salarius Pharmaceuticals Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Salarius wurde kürzlich intensiv in den sozialen Medien diskutiert. Dabei überwogen vor allem positive Meinungen. In den vergangenen Tagen wurden weder stark positive noch negativ Themen zu Salarius diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse der Aktie wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet. Hierbei wurde ein Wert von 0,92 USD ermittelt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,58 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Salarius ergab sich eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Salarius-Aktie liegt aktuell bei 45, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ergibt sich ein neutraler RSI-Wert von 58,04.

Insgesamt ergibt die Analyse des Anleger-Sentiments, der technischen Entwicklung und des RSI eine neutrale Bewertung für die Aktie von Salarius.