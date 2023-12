Sakura KCS Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Aktie von Sakura Kcs wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich zu einem Schlusskurs von 828,4 JPY gehandelt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 876 JPY, was einem Unterschied von +5,75 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 859,02 JPY wird analysiert und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (+1,98 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie die Diskussionsintensität im Netz und die Rate der Stimmungsänderung erhält die Aktie von Sakura Kcs ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsintensität war im Netz üblich und die Stimmungsänderung blieb gering, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln auch eine neutrale Stimmung wider, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anlegerstimmung wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls neutrale Werte für die Aktie von Sakura Kcs. Sowohl der 7-Tage-RSI (48,84) als auch der 25-Tage-RSI (45,22) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Aktie von Sakura Kcs aus technischer und sentimentaler Sicht.