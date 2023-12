Sakura KCS Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Sakura Kcs liegt bei 59,14 und deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 43 ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie daher als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Sakura Kcs in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als neutral betrachtet. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der vergangenen zwei Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen dominierten, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 826,54 JPY verläuft und der Aktienkurs selbst bei 879 JPY aus dem Handel ging, was einen Abstand von +6,35 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage weist die Aktie eine Differenz von +3,09 Prozent auf. Insgesamt erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität üblich aktiv war und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Daher wird die Aktie von Sakura Kcs insgesamt als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Sakura Kcs basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.