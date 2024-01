Sakata Inx Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die technische Analyse der Sakata Inx-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1225,81 JPY liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1358 JPY, was einer Differenz von +10,78 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 1300,12 JPY und der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,45 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Sakata Inx-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt die Analyse, dass die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend positiv war. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index ordnet der Aktie der Sakata Inx ein "Neutral"-Rating zu. Für den RSI7 beträgt der Wert 23,91, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der Wert für den RSI25 bei 46,27 liegt, was für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Somit ergibt sich auf der Ebene des Relative Strength-Indikators insgesamt ein "Gut"-Ranking.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Sakata Inx in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren haben. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.