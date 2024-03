Sakata Inx Aktie: Reine Nervensache!

Die technische Analyse der Sakata Inx-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1298,42 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1396 JPY lag, was einer Abweichung von +7,52 Prozent entspricht und somit charttechnisch eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 1388,34 JPY, was einer Abweichung von +0,55 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Sakata Inx diskutiert wurde. Überwiegend neutral eingestellt waren die Anleger an drei Tagen, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus stehen, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung verleiht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sakata Inx liegt bei 55,65, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Rate der Stimmungsänderung wird der Sakata Inx eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung zugeordnet, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.