Die Sakai Holdings-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Sentiment und Buzz rund um Aktien werden nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Sakai wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Sakai war in diesem Zeitraum kaum verändert, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Somit erhält die Aktie von Sakai bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und die Anleger unterhielten sich weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sakai. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sakai-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 561,47 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 514 JPY deutlich darunter liegt (Unterschied -8,45 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt, dass der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-5,28 Prozent Abweichung), wodurch die Sakai-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird. In Summe wird die Sakai-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Zur Beurteilung, ob die Sakai-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 82,14 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt an, dass Sakai überkauft ist (Wert: 70,91), wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Schlecht"-Rating erhält. Somit erhält Sakai eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

