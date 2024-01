Sakai Heavy Industries Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) der Sakai Heavy Industries zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 1,3, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 30, was auf eine neutrale Situation hindeutet und ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sakai Heavy Industries derzeit bei 5089,3 JPY liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 6700 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +31,65 Prozent im Vergleich zum GD200 und zu +14,68 Prozent im Vergleich zum GD50, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt die Analyse, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Sakai Heavy Industries die Note "Neutral" zugeordnet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Da es in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen gab, wird die Aktie ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.