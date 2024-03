Sakae Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sakae beträgt derzeit 52, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 22,7 für "Hotels Restaurants und Freizeit" über dem Durchschnitt liegt. Daraus ergibt sich eine Überbewertung der Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien und somit eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sakae-Aktie über die letzten 200 Handelstage einen Wert von 0,14 SGD. Der letzte Schlusskurs von 0,16 SGD liegt damit deutlich darüber, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sakae-Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Sakae in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +56,43 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche erzielt hat. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Sakae um 63,74 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Sakae-Aktie einen Wert von 50 sowohl für RSI7 als auch für RSI25, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt. Dies basiert auf der Messung der Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume.

Insgesamt zeigt sich also eine Überbewertung aufgrund fundamentaler Kriterien, eine positive Entwicklung in der technischen Analyse und eine starke Performance im Branchenvergleich, während der Relative Strength-Index auf Neutral steht.