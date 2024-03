Sakae Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Der RSI normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Bei einem Wert von 50 gilt die Bewertung als "Neutral". Aktuell beläuft sich der RSI25 für Sakae auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt und somit zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Die technische Analyse bezieht sich auf trendfolgende Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, wobei der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Sakae-Aktie beträgt 0,14 SGD, was eine Abweichung von +14,29 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,16 SGD darstellt. Auf dieser Basis erhält Sakae eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,16 SGD, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Sakae somit ein "Gut"-Rating basierend auf den trendfolgenden Indikatoren.

Das Sentiment und der Buzz um Sakae werden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigt dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für Sakae in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".

Fundamental betrachtet ist Sakae im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels, Restaurants und Freizeit) überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 52,82 gehandelt, was einen Abstand von 128 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 23,15 ergibt. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung für Sakae ausgesprochen.