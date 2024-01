Sakae Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI der Sakae liegt bei 59,7 und wird daher als "Neutral" eingestuft, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt einen Wert von 47 für die Sakae, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sakae liegt derzeit bei 0,13 SGD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 0,157 SGD aus dem Handel ging und einen Abstand von +20,77 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,16 SGD, was einer Differenz von -1,88 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal liefert. Insgesamt ergibt sich für die Sakae-Aktie daher ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

In den letzten 12 Monaten erzielte Sakae eine Performance von 11,52 Prozent, was eine Outperformance von +3,89 Prozent im Branchenvergleich für die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche bedeutet. Im Vergleich dazu hatte der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 2,07 Prozent, und Sakae übertraf diesen Durchschnittswert um 9,45 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Sakae in den sozialen Medien neutral waren und sich die Nutzer in den letzten Tagen vor allem mit neutralen Themen befasst haben. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating auf Basis der technischen Analyse und des Branchenvergleichs, während die Stimmung der Anleger neutral bewertet wird.