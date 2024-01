Sakae Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Sakae. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 31,94 Punkte, was bedeutet, dass Sakae derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 54,32, dass Sakae weder über- noch überverkauft ist und daher auch für den RSI25 ein "neutral" Rating erhält.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der Branche hat Sakae in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,52 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt um 4,88 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Sakae im Branchenvergleich um +6,64 Prozent outperformt. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei -0,01 Prozent, wobei Sakae um 11,53 Prozent über diesem Durchschnittswert lag, was zu einem "gut" Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Sakae diskutiert, ohne positive oder negative Ausreißer. In den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "neutral" Einschätzung, was zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,156 SGD der Sakae mit einer Entfernung von +20 Prozent vom GD200 (0,13 SGD) ein "gutes" Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,16 SGD auf, was zu einem "neutralen" Signal führt, da der Abstand -2,5 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Sakae-Aktie als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.