Sakae Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" angesehen wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Sakae liegt bei 50, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt einen Wert von 35,71, was ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Sakae-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 56,43 Prozent erzielt, was 61,98 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 1,21 Prozent, und die Sakae-Aktie liegt aktuell 55,23 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Sakae-Aktie einen Wert von 0,14 SGD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,16 SGD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +14,29 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt ebenfalls bei 0,16 SGD, was einen Abstand von 0 Prozent bedeutet und somit eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist die Sakae-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 3,21 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,16 % liegt. Mit einer Differenz von lediglich 0,05 Prozentpunkten wird die Dividende daher als "Neutral" eingestuft.