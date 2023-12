Sakae Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Internet-Kommunikation spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung von Stimmung und Buzz rund um ein Unternehmen. Sakae hat in den letzten Wochen jedoch kaum Veränderungen in der Stimmung erfahren, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird derzeit ein "Neutral"-Rating für Sakae ausgestellt. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie liegt bei 0,13 SGD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht, und somit als neutral eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 0,16 SGD, was einer Abweichung von -18,75 Prozent entspricht, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat Sakae im letzten Jahr eine Rendite von 11,52 Prozent erzielt, was 10,81 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Aktie sogar 2,49 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Sakae insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Sakae zeigt einen Wert von 66 für die letzten 7 Tage, was dazu führt, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da der RSI-Wert bei 52,13 liegt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Sakae basierend auf dem RSI.