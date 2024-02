Saipem Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Saipem Spa wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 zeigt aktuell 50 Punkte an, was bedeutet, dass das Wertpapier als neutral eingestuft wird. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass Saipem Spa überverkauft ist, weshalb das Wertpapier in diesem Bereich als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Saipem Spa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 82,99 EUR. Der letzte Schlusskurs von 101 EUR weicht somit um +21,7 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Saipem Spa-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Saipem Spa wurden ebenfalls untersucht. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Diskussionsaktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.

In den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Saipem Spa eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Saipem Spa in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Bewertungen, von "Neutral" über "Gut" bis hin zu "Schlecht".