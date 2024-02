Saipem Aktie: Was passiert jetzt?

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten an sechs Tagen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Stimmung jedoch zugunsten positiver Themen in Bezug auf das Unternehmen Saipem Spa gewandelt. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Saipem Spa-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 80,77 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 92,5 EUR liegt daher deutlich darüber (Unterschied +14,52 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (88,31 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,74 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der Saipem Spa-Aktie. Zusammenfassend wird die Saipem Spa-Aktie in der einfachen Charttechnik als "Gut" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt, da eine normale Aktivität zu erkennen ist. Daraus ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI zeigt an, dass die Saipem Spa-Aktie derzeit überverkauft ist, und erhält daher ein "Gut"-Rating. Auch der RSI25 bestätigt diese Überverkaufsituation und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für die Saipem Spa-Aktie.

Insgesamt erhält die Saipem Spa-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für verschiedene Aspekte der Analyse.