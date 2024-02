Saipem Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bezüglich Saipem Spa wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher schlecht, da eine negative Änderung identifiziert werden konnte. Insgesamt erhält Saipem Spa somit in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wurde herangezogen, um einzuschätzen, ob die Saipem Spa-Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Saipem Spa-Aktie überverkauft ist, weshalb sie mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Saipem Spa-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Saipem Spa eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, weshalb Saipem Spa eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Saipem Spa von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Saipem Spa-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 82,99 EUR. Der letzte Schlusskurs (101 EUR) weicht somit um +21,7 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt, dass der letzte Schlusskurs (92,94 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+8,67 Prozent), wodurch die Saipem Spa-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Saipem Spa-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.