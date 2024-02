Saipem Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Saipem Spa hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet. Der aktuelle Kurs von 101 EUR liegt 8,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +21,7 Prozent, was eine insgesamt positive Einschätzung für die Aktie ergibt.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Wochen jedoch eingetrübt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Trotzdem wurden Saipem Spa in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies lässt auf eine insgesamt positive Anleger-Stimmung schließen.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Saipem Spa aktuell neutral eingestuft ist, während sie auf 25-Tage-Basis als überverkauft bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für die Saipem Spa, basierend auf technischer Analyse und Anleger-Stimmung.