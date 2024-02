Saipem Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Saipem Spa: Stimmungsbild und technische Analyse

Die Diskussionsintensität rund um die Saipem Spa-Aktie war in letzter Zeit eher gering, was auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich hingegen ein positiveres Bild. Der aktuelle Schlusskurs liegt 21,7 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage und 8,67 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer größtenteils positiv, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen veröffentlicht wurden. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Saipem Spa daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Abschließend zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI), dass die Saipem Spa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen deutet auf eine Überverkauftheit hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält die Saipem Spa-Aktie gemischte Bewertungen, wobei die technische Analyse für ein positives Bild sorgt, während die Stimmungsanalyse und der RSI auf gemischte Reaktionen und eine neutrale Einschätzung hinweisen.