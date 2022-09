Saint-Gobain und Tion schließen einen langfristigen Stromabnahmevertrag ab

* Saint-Gobain in Polen und Tion schließen einen virtuellen Stromabnahmevertrag (PPA) mit einer Laufzeit von 15 Jahren für die Onshore-Windparks von Tion in Polen ab * Einer der größten PPAs dieser Art, die jemals in Polen unterzeichnet wurden * Wichtiger Meilenstein auf dem Weg von Saint-Gobain zur Klimaneutralität im Jahr 2050 * Konzeptnachweis für Tion zur Nutzung langfristiger Unternehmens-PPAs als… Hier weiterlesen