Sailun Jinyu Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Sailun betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 21,21 Punkten, was bedeutet, dass Sailun derzeit überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Punkt führt.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat Sailun in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 29,3 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Automatische Komponenten"-Branche verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 13,5 Prozent, wobei Sailun mit 15,8 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sailun-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 11,15 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (11,29 CNH) führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt wird Sailun also in der einfachen Charttechnik als neutral eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Sailun werden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktivität in Bezug auf Sailun ist unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungsbild der Aktie von Sailun die Note "Schlecht" vergeben.