Sailun Jinyu Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die technische Analyse der Sailun-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 11,17 CNH im Vergleich zum aktuellen Kurs von 11,6 CNH eine Abweichung von +3,85 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 11,29 CNH nur knapp über dem letzten Schlusskurs (+2,75 Prozent) und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich konnte Sailun in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +15,39 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche erzielen. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance von Sailun mit 22,81 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist mit einem Niveau von 41,38 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 31,33 für einen Zeitraum von 25 Tagen auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf den RSI.

In den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Sailun festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.