Sailun Jinyu Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Aktienkurs von Sailun hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,3 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +16,13 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche bedeutet. Im Vergleich dazu stieg der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor im letzten Jahr durchschnittlich um 6,3 Prozent, und Sailun übertraf diesen Durchschnittswert um 23 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Sailun in diesen Kategorien ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Sailun die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf den Sentiment und Buzz. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum nur geringfügige Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich für Sailun insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Sailun ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert von Sailun liegt aktuell bei 53,73, was als "Neutral" eingestuft wird. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Gesamteinstufung von "Neutral".