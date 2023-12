Sailun Jinyu Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Sailun hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies wird durch eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien deutlich, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Daher erhält Sailun von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Sailun in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Basierend auf dieser Auswertung wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Sailun-Aktie. Der RSI7 beträgt 24,14, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 46,13 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt dies ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für Sailun. Der Kurs der Aktie verläuft um +3,41 Prozent über dem GD200, was dieser Einstufung entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs für die vergangenen 50 Tage zeigt ebenfalls eine Abweichung von +2,04 Prozent, was die Aktie als "Neutral"-Wert in diesem Zeitraum kennzeichnet.

Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Analysen und Bewertungen als "Neutral" eingestuft.