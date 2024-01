Sailun Jinyu Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu analysieren und ist daher ein nützlicher Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI für Sailun-Aktien in den letzten 7 Tagen beträgt 3, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage-RSI bei 46,03, was darauf hinweist, dass Sailun weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt die RSI-Bewertung zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Sailun.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Sailun ist insgesamt besonders positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen wider, die darauf hindeuten, dass die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Sailun-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 11,16 CNH, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 11,75 CNH liegt und daher zu einer Bewertung von "Gut" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (11,29 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird Sailun in Bezug auf die technische Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche hat Sailun in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,3 Prozent erzielt, während der Durchschnitt in dieser Branche um 14,45 Prozent gestiegen ist, was einer Outperformance von +14,85 Prozent entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag Sailun um 22,62 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund der Überperformance in beiden Branchen erhält Sailun in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.