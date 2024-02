Sailun Jinyu Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und das öffentliche Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Im Fall von Sailun wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristig negativen Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche hat Sailun in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +32,36 Prozent erzielt, während der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von -12,97 Prozent verzeichnete, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Sailun eher neutral, mit vereinzelten positiven und negativen Themen. In den letzten ein, zwei Tagen überwiegen jedoch die negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sailun-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 11,38 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,61 CNH liegt, was zu einem positiven Rating führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem positiven Rating. Insgesamt wird die Sailun-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating versehen.