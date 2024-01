Sailfish Royalty Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die technische Analyse der Sailfish Royalty-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,11 CAD liegt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 1,18 CAD, was einem Unterschied von +6,31 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Beim 50-Tages-Durchschnitt von 1,27 CAD liegt der letzte Schlusskurs jedoch unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sailfish Royalty-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 72,22 Punkten, was darauf hinweist, dass Sailfish Royalty überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Aktie von Sailfish Royalty daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Bewertung des Sentiments und des Buzz um die Aktie wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Aktie von Sailfish Royalty bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Mit einer Dividendenrendite von 5,97 Prozent liegt Sailfish Royalty 2,31 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Metalle und Bergbau" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung als lukratives Investment.