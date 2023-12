Saikaya Department Store Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Saikaya Department Store gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Saikaya Department Store-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 45, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 49,23 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Saikaya Department Store-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Wert von 359,36 JPY. Da der letzte Schlusskurs bei 369 JPY liegt, wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet. Ähnlich verhält es sich bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität rund um die Saikaya Department Store-Aktie zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt. Daher wird der Aktie von Saikaya Department Store bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.