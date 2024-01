Saikaya Department Store Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Bei Saikaya Department Store hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei Saikaya Department Store in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Saikaya Department Store für diese Stufe daher ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Saikaya Department Store-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 30. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, weshalb ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 45,07 weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Saikaya Department Store somit ein "Neutral"-Rating.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben Saikaya Department Store auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Saikaya Department Store-Aktie bei 360,4 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 379 JPY deutlich darüber liegt (Abweichung von +5,16 Prozent). Auf dieser Basis erhält Saikaya Department Store eine "Gut"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs hingegen nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,1 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Saikaya Department Store auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.