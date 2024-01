Saikaya Department Store Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Saikaya Department Store-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt mit einem Schlusskurs von 359,54 JPY gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 368 JPY, was einem Unterschied von +2,35 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 365 JPY zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,82 Prozent) ein "Neutral"-Rating. Somit erhält die Saikaya Department Store-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Bei der Einschätzung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz spielt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität zur Saikaya Department Store-Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und führt zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich für das Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Saikaya Department Store-Aktie liegt aktuell bei 58, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 50) ergibt ein "Neutral"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Saikaya Department Store-Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Saikaya Department Store-Aktie in verschiedenen Aspekten eine "Neutral"-Bewertung, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch im Sentiment und Buzz sowie im Anleger-Sentiment.