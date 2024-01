Saietta Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Analysten schätzen die Aktie von Saietta auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, stuften 1 die Aktie als "Gut" ein, während 0 sie als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewerteten. Für den letzten Monat liegen keine neuen Einschätzungen vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 80 GBP, was einer Erwartung von 351,98 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 17,7 GBP liegt. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher insgesamt die Bewertung "Gut".

Die Stimmung in sozialen Medien und die Kommentare zu Saietta waren neutral, so die Analysten. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergab, dass die Diskussionsintensität im normalen Bereich liegt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Daher wird Saietta insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Saietta-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 36,28 GBP lag, während der letzte Schlusskurs bei 17,7 GBP liegt, was einer Abweichung von -51,21 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine Abweichung von -9,09 Prozent, weshalb die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält die Saietta-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.