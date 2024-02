Saietta Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die technische Analyse der Saietta-Aktie zeigt, dass sie derzeit -62,21 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -80,69 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Saietta in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Saietta von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 80 GBP, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 1180 Prozent führt und somit die Einschätzung "Gut" bestätigt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Saietta-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.