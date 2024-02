Saietta Aktie: Augen auf!

Die Aktie der Saietta wurde von Analysten im vergangenen Jahr insgesamt positiv bewertet. Von den Research-Abteilungen erhielt sie 1 "Gut"- und keine "Schlecht"-Einstufungen. Auch im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Saietta. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 80 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 6,5 GBP lag, was eine erwartete Kursentwicklung von 1130,77 Prozent ergibt. Aufgrund dieser Einschätzungen wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird eine Abweichung von -80,07 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -61,36 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also auch aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Aktie der Saietta eine neutrale Bewertung. Der RSI7 liegt bei 95,24, was als "Schlecht" bewertet wird, während der RSI25 bei 89,16 liegt und ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Somit wird die Aktie insgesamt auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über Saietta eher neutrale Diskussionen geführt, wobei an den meisten Tagen eine neutrale Einstellung vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer heutigen Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Somit erhält Saietta insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.