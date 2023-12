Saic Motor Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Aktienkurs von Saic Motor hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,3 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Automobilbranche, die im Durchschnitt um 12,36 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -17,66 Prozent für Saic Motor. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Saic Motor mit 7,11 Prozent unter dem Durchschnitt um 12,41 Prozent. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Saic Motor in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Positiven festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der Stimmung in den sozialen Medien, die zu besonders positiven Themen tendiert. Die Stärke der Diskussion war ebenfalls höher, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wobei auch einige neutrale Themen angesprochen wurden. Die Auswertung ergab jedoch auch 8 Schlecht-Signale, weshalb die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Aus technischer Sicht ist die Saic Motor Aktie kurzfristig und langfristig mit "Schlecht" eingestuft, da der Kurs sowohl vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage als auch der letzten 200 Tage abweicht.

Insgesamt zeigt sich, dass Saic Motor in verschiedenen Bereichen eine Unterperformance aufweist, was zu einer negativen Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung und die technische Analyse führt.