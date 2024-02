Saic Motor Aktie: Das kann keiner glauben

Die Anlegerdiskussionen über Saic Motor in den sozialen Medien spiegeln ein klares Signal der Einschätzungen und Stimmungen zu dem Unternehmen wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft werden soll. Insgesamt lassen sich vier Handelssignale erkennen, davon sind alle vier negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine geringe Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse ergibt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +2,39 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von +6,58 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,19 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 6,35 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" liegt Saic Motor aktuell 5,29 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.